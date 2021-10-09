İstanbul'da villaya uyuşturucu baskını: Rekor miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi



Konu ile ilgili yakalanan ve haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adli işlem yapılan 2 şüpheli kişinin tahkikat işlemleri devam ediyor.

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