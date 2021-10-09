Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan çok net Kanal İstanbul mesajı

Çılgın projede ilk adımlar atıldı. Türkiye karşıtları hemen ayağa kalktı. İngiliz The Economist 10 sayfalık haber yaptı. 'Kabus' başlığını attı.





İçimizdeki uzantıları da sosyal medyada ayaklandı. "Yaptırmayız" yaygarası başladı. Erdoğan kestirip attı: Kanalın kazısına da başlayacağız





The Economist'te yer alan haber









KANAL İSTANBUL MESAJI

Başkan Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda Kanal İstanbul projesine değindi. "Projeyi, belirli plan dahilinde hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na katıldı.

Şu açıklamaları yaptı:



Türkiye tarih boyunca tüm büyük değişimlerin yaşandığı coğrafyada yer alan bir ülke olarak önümüzdeki yeni sürecin de öncülüğünü yürütme sorumluluğuyla karşı karşıyadır. Kadim medeniyetleri besleyen Uzak Doğu'yu Batı'ya bağlayan Baharat Yolu ve Çin'den Akdeniz'e uzanan İpek Yolu gibi önemli önemli ticaret hatları bu coğrafyadan geçiyordu.



Önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifimizin üretimine başlıyoruz. Hızlı tren tasarımını tamamladık, prototip üretimi safhasındayız.





Başkan Erdoğan, dün Cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Çıkışta, vatandaşın yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaştı.



Türkiye olarak ulaştırma ve haberleşme alanlarında geçtiğimiz 19 yılda 1 trilyon liralık kamu yatırımını hayata geçirmiş bir ülkeyiz.



Türkiye'yi potansiyeline uygun bir hava yolu alt yapısına kavuşturduk. Şimdilik 90 milyon kapasiteye sahip bulunan fakat bunu 200 milyona kadar yükseltme imkanı olan İstanbul Havalimanı'mız, Türkiye'nin büyük vizyonunun sembollerinden biri haline gelmiştir.





Hiç şüphesiz deniz taşımacılığındaki en büyük projemiz, Kanal İstanbul'dur. Yaklaşık 10 yıl önce gündeme getirdiğimiz Kanal İstanbul, nihayet fiilen uygulanma aşamasına gelmiştir. Proje kapsamındaki diğer işleri de belli bir plan dahilinde bu şekilde hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Kanalın kazısına da programdaki plana göre başlayacağız.





50 YILI PLANLADIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, aHaber canlı yayınında önemli mesajlar verdi: Kanal İstanbul sadece bir suyolu değil, ihtiyaç. Yeni hedefleri önümüzde koyduk, 50 yılı planladık. 5G'ye yerli ve milli imkanlarla geçeceğiz. Ülkemizi son 19 yılda adeta yeniden inşa ettik.