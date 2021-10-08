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    • 09.10.2021 06:31
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    İstanbul Avcılar'da feci kaza! Refüje çıkan araç takla attı: 2 yaralı

    Son dakika... İstanbul Avcılar'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıkarak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Otomobil ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

    Refüje çıkan araç takla attı: 2 yaralı

    Kaza, saat 23.45 sıralarında Avcılar E5 Yanyol'da meydana geldi. Avcılar'dan Topkapı istikametine giden 34 CJU 287 plakalı otomobilin sürücüsü Özgür G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüje çıktı.

    Kontrolden çıkan araç refüje çarparak takla attı


    Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak yol kenarına savruldu.



    Kazada araç sürücüsü Özgür G. ile yanındaki Beyzanur T. yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

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    Haberler Güncel İstanbul Avcılar'da feci kaza! Refüje çıkan araç takla attı: 2 yaralı
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