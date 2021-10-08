İstanbul Avcılar'da feci kaza! Refüje çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Kaza, saat 23.45 sıralarında Avcılar E5 Yanyol'da meydana geldi. Avcılar'dan Topkapı istikametine giden 34 CJU 287 plakalı otomobilin sürücüsü Özgür G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüje çıktı.



Kontrolden çıkan araç refüje çarparak takla attı



Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak yol kenarına savruldu.







Kazada araç sürücüsü Özgür G. ile yanındaki Beyzanur T. yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.