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    • 08.10.2021 09:04
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    Son dakika: Ankara merkezli 27 ilde büyük FETÖ operasyonu: 56 şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika... FETÖ'ye geçit yok. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce görevden uzaklaştırılmış 43 astsubay ile ilişiği kesilmiş 13 askeri öğrenci olmak üzere toplam 56 şüphelinin Ankara merkezli 27 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.

    27 ilde büyük FETÖ operasyonu

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce görevden uzaklaştırılmış 43 astsubay ile ilişiği kesilmiş 13 askeri öğrenci olmak üzere toplam 56 şüphelinin Ankara merkezli 27 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel Son dakika: Ankara merkezli 27 ilde büyük FETÖ operasyonu: 56 şüpheli gözaltına alındı
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