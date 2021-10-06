Terörist Özcan Yıldız kimdir, öldürüldü mü, yakalandı mı? Dağlıca saldırısının faillerinden Özcan Yıldız kim? soruları gündemde yer alıyor. Son dakika haberine göre 8 askerin şehit olduğu saldırının faillerinden PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi. İşte detaylar...

ÖZCAN YILDIZ KİMDİR?

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.

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