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    • 06.10.2021 10:58
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    Terörist Özcan Yıldız kimdir, öldürüldü mü, yakalandı mı? Dağlıca saldırısının faillerinden Özcan Yıldız kim?

    Son dakika haberine göre 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi. Peki Terörist Özcan Yıldız kimdir, öldürüldü mü, yakalandı mı? Dağlıca saldırısının faillerinden Özcan Yıldız kim?

    takvim.com.tr
    Terörist Özcan Yıldız kimdir, öldürüldü mü, yakalandı mı?

    Terörist Özcan Yıldız kimdir, öldürüldü mü, yakalandı mı? Dağlıca saldırısının faillerinden Özcan Yıldız kim? soruları gündemde yer alıyor. Son dakika haberine göre 8 askerin şehit olduğu saldırının faillerinden PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi. İşte detaylar...

    ÖZCAN YILDIZ KİMDİR?

    MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.

    ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel Terörist Özcan Yıldız kimdir, öldürüldü mü, yakalandı mı? Dağlıca saldırısının faillerinden Özcan Yıldız kim?
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