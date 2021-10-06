Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.10.2021 10:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.10.2021 11:41
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Dağlıca'daki hain saldırıya katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi! MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan 'Doktor Rodi' kod adlı PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.

    AA
    Dağlıca’daki hain saldırı! Biri daha cehenneme postalandı

    MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan 'Doktor Rodi' kod adlı PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.




    8 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU
    Irak'tan gelen terör örgütü PKK üyeleri, Yüksekova'nın Dağlıca bölgesindeki Yeşiltaş Karakolu'na saldırmış 8 asker şehit olmuştu. Bölgede çıkan çatışmalarda 18 PKK'lı öldürülmüştü.


    9.630 OPERASYON PLANLAMIŞTIK, 10 BİN 850 OPERASYONLA KAPATTIK
    Öte yandan ilkbahar yaz operasyonlarını tamamladık, sonbahar kış operasyonlarına başlandığını bildiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlkbahar yaz operasyonlarında 9.630 operasyon planlamıştık, 10 bin 850 operasyonla kapattık.

    127 teröristi etkisiz hale getirdik, bunların 39'u üst düzey teröristtir. Kalan silahlı eleman sayısı 181, bu yılki katılım sayısı 40'tır. Önümüzde bir sonbahar kış operasyonu var.

        Eğer bu hızla gidersek, belki bir tane daha sonbahar yaz operasyonu yaparız, sonrasına gerek kalır mı bilemiyorum." dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Pandora belgelerinden CIA çıktı!
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Dağlıca'daki hain saldırıya katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi
            SON DAKİKA