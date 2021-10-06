Saklandığı evde yakalanan FETÖ'nün emniyet mahrem imamının ifadesi ortaya çıktı: Teslim olacak cesaretim yoktu

Bir gün yakalanacağını düşündüğünü, bu durumdan kendisini korumak için sahte kimlik kartı taşıdığını anlatan Erhan Bildik, "Yakalama ve tutuklanma korkusuyla bu kimliği temin ettim. Bir gün beni tutuklayacaklarını biliyordum, gelip teslim olacak cesaret ve güçte değildim." ifadelerini kullandı.

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