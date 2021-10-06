Saklandığı evde yakalanan FETÖ'nün emniyet mahrem imamının ifadesi ortaya çıktı: Teslim olacak cesaretim yoktu

Ankara'da saklandığı evde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından firari sanık Ergün Bildik tutuklandı. Alınan bilgiye göre, örgütün emniyet mahrem yapılanmasının deşifre edilmesinin ardından 2 Ağustos 2017'de hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 4 yıldır firari olan "Erhan" kod adlı Ergün Bildik, Yenimahalle'de saklandığı evde iki gün önce yakalandı.
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Bildik, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ergün Bildik hakkında hazırlanan iddianemede, Bildik'in, 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
İddianamede, üniversiteden mezun olduktan sonra FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapmaya başlayan Bildik'in, örgütün mahrem hizmetler alanında örgütsel faaliyetlere devam ettiği, Adana, Konya ve Tokat'ta görev yaptıktan sonra Ankara'ya gelen Bildik'in, emniyet mahrem yapılanmasında yer alarak, üst düzey emniyet mensuplarına "sohbet abiliği" yaptığı belirtildi.