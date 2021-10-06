E-Nabız, Hayat Eve Sığar aşı kartı oluşturma ekranı! Aşı kartı nasıl oluşturulur? Seyahatlerde aşı kartı zorunlu mu?

Vatandaşlar gün içerisinde Aşı kartı nasıl oluşturulur? E-Nabız, Hayat Eve Sığar aşı kartı oluşturma ekranı hakkında bilgi edinmek istiyor ve yoğun bir şekilde araştırmalar yapıyor. PCR testinin zorunlu kılındığı alanların olmasından sonra aşı yaptırmak isteyenlerin de sayısı arttı. Koronavirüs salgınıyla mücadelede, hastalığın seyrini azaltmada aşılama büyük önem taşıyor. Bazı durumlarda aşının iki dozunu olmak zorunlu tutuluyor, peki Seyahatlerde aşı kartı zorunlu mu? Yurt dışına uçmak isteyenler hangi aşıyı kaç doz olmalı? İşte merak edilen tüm bilgiler…
AŞI KARTI NEDİR?
Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği, iki doz aşısını olmuş vatandaşları kapsıyor. Sunulan sistemlerden elde edilen aşı kartı yurt dışı seyahatlerinde kullanılabiliyor ve Güvenli Turizm logosu yer alıyor.
Kimlik kartının üzerinde yer alan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor, İngilizce ve Türkçe olarak ekranda, "Aşı kimliği 12345678910 TC Kimlik numaralı ve Z12345678 pasaport numaralı, 'x kişisine aittir. Bu kimlik 20.05.2021 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur" ifadeleri bulunuyor.
AŞI KARTI ZORUNLU MU OLDU?
Yapılan toplantılarda uzmanların, HES kodu zorunluluğu olan her yere, aşı kartı zorunluluğu getirilmesini istediği öğrenildi. Lokantalar, kafeler ve AVM'ler dahil olmak üzere kapalı mekanlar için bu şartın uygulanması talep ediliyor. Uzmanlar, büyük şehirlere dönüşün tamamlandığını, üniversitelerin de açılmasıyla, ardışık vaka etkisinin 15 Ekim 'de görüleceğini belirtiyorlar.