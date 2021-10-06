2021 Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayının son çarşambası hangi gün?

Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen Safer ayının sonuna gelindi. 8 Eylül'de başlayan Safer ayı bugün sona erecek. Bu kapsamda özellikle son günlerde Müslüman alemi Rebiülevvel ayının tarihini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 yılı için duyurduğu dini günler takviminde Rebiülevvel ayının tarihi açıklandı. Peki, Safer ayının son çarşambası hangi gün? 2021 Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? Safer ayı ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Rebiülevvel ayı 2021 yılında 7 Ekim tarihinde başlayacak ve 5 Kasım 2021 günü sona erecek.
İşte Rebiülevvel ayı hakkında bilgiler;
SAFER AYININ SON ÇARŞAMBASI HANGİ GÜN?
Safer ayının son çarşambası bugün idrak edilecektir.
SAFER AYININ SON ÇARŞAMBASI OKUNACAK DUALAR
Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namaz şu şekildedir; İSLÂM' aleminde gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunması ile girmektedir. Perşembe gecesinden şu ibadetler yapılır;
1 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi
2 Rekât : Fatiha'dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi
3 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi
4 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi