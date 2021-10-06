2021 Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayının son çarşambası hangi gün?

Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen Safer ayının sonuna gelindi. 8 Eylül'de başlayan Safer ayı bugün sona erecek. Bu kapsamda özellikle son günlerde Müslüman alemi Rebiülevvel ayının tarihini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 yılı için duyurduğu dini günler takviminde Rebiülevvel ayının tarihi açıklandı. Peki, Safer ayının son çarşambası hangi gün? 2021 Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? Safer ayı ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Rebiülevvel ayı 2021 yılında 7 Ekim tarihinde başlayacak ve 5 Kasım 2021 günü sona erecek.

İşte Rebiülevvel ayı hakkında bilgiler;