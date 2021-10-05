Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK ve MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

OSB'Sİ OLMAYAN İL KALMADI

Hali hazırda Organize Sanayi Bölgesi olmayan il kalmamıştır. Bugün itibariyle OSB sayısı 325'e ulaşmıştır. Toplam istihdam da büyük bir başarıyı ortaya koymaktadır. OSB'lerde istihdam sayısı 2 milyon 131 bin kişiye ulaşmıştır.

"TÜRKİYE'NİN DEV BİR YATIRIM ÜSSÜ OLDU"

Türkiye'nin güvenilir bir ülke olduğu, dev bir yatırım üssü olduğu açıktır. OSB'lerdeki üretimin daha çok artması yönünde yeni rakamlara ulaşıcağımız kesindir.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI

Pandemi dönemi bir kez daha gösterdi ki; bu çılgın şekilde ortaya konan yarışlar, insani boyutlar gözetilmediği zaman, bizi yok edecek duruma gelebiliyor. Bu sebeple Yeşil Kalkınma Devrimi'ni sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bu yaklaşım her zaman merkezde olmalıdır. Orman varlığını artırmaya yönelik çalışmalar, sıfır atık çalışmaları başta olmak üzere bu çalışmaların himaye edilmesi önemlidir.

Cumhurbaşkanımız Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'e sunma kararını BM'de gündeme getirmişti. Buradaki yeşil mutabakat dünyamızı ve ülkemizi çok yakından ilgilendiriyor. Pandemide bir kez daha görüldü ki; insan doğayı yok ediyor. Yeşil Kalkınma Devrimi denen süreçle ilgili çalışmalarımızı çok sıkı bir şekilde sürdüreceğiz.

CAMİ KAPATMAKLA ÖVÜNEN FRANSIZ BAKANA TEPKİ

Fransa İçişleri Bakanı'nın sözleri ayrımcılık içermektedir.

Macron'un sözleri ciddiye alınmayacak açıklamalardır.

MAVİ VATAN

CHP vekili çıktı, Mavi Vatan'ın aşırı saldırganlığı ifade ettiğini söyledi. Biz bu siyasetin tamamen karşısındayız. Mavi Vatan kırmızı çizgimizdir. Mavi Vatan için her şeyi yaparız, her türlü bedeli öderiz. Mavi Vatan, Anavatan'ın ayrılmaz parçasıdır Silahlı kuvvetlerimiz vatanı koruma konusunda mücadeleyi güçlü bir şekilde veriyorlar.

Burada tartışılması gereken Yunanistan'ın silahsız olması gereken adaları silahlandırmaya devam ettirmesidir.

Detaylar gelecek...