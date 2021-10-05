İBB öğrenci yurdu inşaatını çürümeye terk etti! Bağcılar Belediyesi Başkanı Lokman Çağırıcı: Devretsinler 6 ayda bitiririm

Bağcılar Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'na öğrenci yurtları konusu damgasını vurdu. İçerisinde 344 kişi kapasiteli öğrenci yurdu bulunan ve yüzde 70'i tamamlanan Gençlik Merkezi inşaatının askıya alındığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Öğrenci yurduna 2.5 yılda çivi çakılmadı. Eser çürümeye terk edildi. Bana devretsinler 6 ayda bitiririm" dedi.
Bağcılar Belediye Meclisi, 2021 Yılı Ekim ayı Meclis toplantısı dün, Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı başkanlığında yapıldı. Gündem dışı konuşma yapan muhalefet partilerin meclis üyeleri, öğrenci yurtları konusu üzerinden söyledikleri tartışmalara neden oldu.
"BANA DEVRETSİNLER 6 AYDA BİTİRİRİM"
Hem iktidar hem de muhalefet adına konuşanları dinleyen Başkan Çağırıcı, yaptığı konuşmada İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) yönetiminin içerisinde öğrenci yurdunun bulunduğu Gençlik Merkezi inşaatını durduğuna dikkat çekti.