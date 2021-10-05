İBB öğrenci yurdu inşaatını çürümeye terk etti! Bağcılar Belediyesi Başkanı Lokman Çağırıcı: Devretsinler 6 ayda bitiririm

Yüzde 70'i tamamlanan bu dev projenin askıya alınmasının üzücü olduğunu dile getiren Çağırıcı, "Yurt olaylarında yapılan propagandalarda, eylemlerde ne kadarının öğrenci olduğunu ne kadarının yurda müracaat ettiğini herkes çok iyi biliyor. Yurt ihtiyacı olup da Bağcılar Belediyesi olarak bize müracaat eden hiçbir öğrencimizi geri çevirmediğimizi söylemek istiyorum. İhtiyaçların tamamını karşılıyoruz. Üniversite öğrencilerinin yurt problemini dile getirenler bitme noktasına yaklaşmış bir projeyi durdurdular. 344 kişi kapasiteli öğrenci yurduna 2.5 yıldır çivi çakılmadı. Eser çürümeye terk edildi. Bana devredin diyorum devretmiyorlar. Bana devretsinler 6 ayda bitiririm. Bağcılarla alakalı ben bugüne kadar şu mecliste veya herhangi bir ortamda büyükşehrin Bağcılar'la ilgili bu konularla ilgili bir şeyler yapar diye bekledim. Bakın 2.5 yıl oldu. İller Bankası payıyla Bağcılar'ın her ay 15 milyonu Bağcılar'a yatırım yapsın diye büyükşehre gidiyor. 2.5 yıldır Bağcılar'a yapılanı ben burada duymak istiyorum" dedi.