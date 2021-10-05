Emine Erdoğan, BM'nin daveti üzerine Kamerun'daki toplantıya video konferansla bağlandı

Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM-HABITAT İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'in daveti üzerine Kamerun'da gerçekleştirilen 4 Ekim Dünya Habitat Günü kutlama etkinliğinin açılış bölümüne video mesajla katıldı. Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çevre raporları, iklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğu konusunda büyük bir alarm veriyor. Artan şehirleşme, sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim modelleri, karbon ayak izimizin oranını ne yazık ki her geçen gün artırıyor. Küresel bir eylem planının, ivedilikle hayata geçmesi gerekiyor. Yarın çok geç olabilir. Küresel ısınma ile ilgili gidişata yön verecek son nesil olduğumuzu unutmamalıyız. Yeşil enerji, döngüsel ekonomi, temiz teknoloji gibi çözüm metotlarını aktif hale getirmeliyiz. Şehirlerimizi çevre dostu bir bilinçle yönetmeli ve tasarlamalıyız..."