Whatsapp, Instagram, Facebook neden çöktü? 5 Ekim Instagram, Whatsapp ve Facebook düzeldi mi?

ZUCKERBERG: BENİM DE BİLGİLERİM SATILDI



Veri ihlali ile gündeme gelen Facebook, Intagram ve WhatsApp'ın CEO'su olan ABD'li Mark Zuckerberg geçtiğimiz yıllarda dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Facebook CEO'su sıfatıyla şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde ifade veren Mark Zuckerberg, Facebook'ta kullanıcıların kendi bilgileri üzerinde kontrolü olduğunu aktarırken, kullanıcıların kendi bilgilerini istedikleri zaman silebileceklerini söyledi. Zuckerberg, "Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı." dedi.