Whatsapp, Instagram, Facebook neden çöktü? 5 Ekim Instagram, Whatsapp ve Facebook düzeldi mi?

5 Ekim Instagram, Whatsapp ve Facebook düzeldi mi? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. Tüm dünyada sosyal medya platformu Instagram, Facebook ve Whatsapp'ta uzun süren erişim problemi yaşandı. Vatandaşlar bu sorunun neden kaynaklandığını araştırıyor. Konuyla alakalı açıklamalar peş peşe yapılmaya başlandı. Peki, Whatsapp, Instagram, Facebook neden çöktü, ne oldu? İşte tüm detaylar!
WHATSAPP FACEBOOK VE INSTAGRAM ERİŞİME AÇILDI
Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saattir devam eden problemin giderildiği bildirildi.
Facebook sözcüsü, hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını duyurdu.
"SORUN ŞİRKETTEN KAYNAKLANDI" İDDİASI
Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinde yaşanan erişim sorununun şirketin alan adı sunucularını etkileyen bir değişiklik yapmasından kaynaklandığı iddia edildi.
Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ağ izleme şirketi Kentik'in direktörü Doug Madory, Facebook'un pazartesi sabahı ağ yönlendirme bilgilerinde bir değişiklik yaptığının anlaşıldığını açıkladı.
Kentik, bu değişikliğin alan adı sistemi sunucularını etkileyerek DNS sunucularını kullanılamaz hale getirdiğini ve şirketin hizmetlerine erişimi engellediğini söyledi.