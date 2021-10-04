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    • 05.10.2021 01:38
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    5 Ekim Instagram, Whatsapp ve Facebook düzeldi mi? Whatsapp, Instagram, Facebook neden çöktü, ne oldu?

    4 Ekim'den itibaren Whatsapp, Instagram Facebook'a tüm dünyada erişim sağlanamadı. Konuya ilişkin Facebook Instagram ve WhatsApp'tan peş peşe açıklamalar yapıldı. Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinde yaşanan erişim sorununun şirketle alakalı olduğu ileri sürüldü. Bu gelişmelerin arkasından sosyal medya platformu Facebook ve Instagram saat 01.00 itibariyle bazı bölgelerde erşime açıldı. Peki, Whatsapp, Instagram, Facebook neden çöktü? 5 Ekim Instagram, Whatsapp ve Facebook düzeldi mi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Whatsapp, Instagram, Facebook neden çöktü? 5 Ekim Instagram, Whatsapp ve Facebook düzeldi mi?

    5 Ekim Instagram, Whatsapp ve Facebook düzeldi mi? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. Tüm dünyada sosyal medya platformu Instagram, Facebook ve Whatsapp'ta uzun süren erişim problemi yaşandı. Vatandaşlar bu sorunun neden kaynaklandığını araştırıyor. Konuyla alakalı açıklamalar peş peşe yapılmaya başlandı. Peki, Whatsapp, Instagram, Facebook neden çöktü, ne oldu? İşte tüm detaylar!

    WHATSAPP FACEBOOK VE INSTAGRAM ERİŞİME AÇILDI
    Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saattir devam eden problemin giderildiği bildirildi.

    Facebook sözcüsü, hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını duyurdu.

    "SORUN ŞİRKETTEN KAYNAKLANDI" İDDİASI

    Facebook, Instagram ve Whatsapp üzerinde yaşanan erişim sorununun şirketin alan adı sunucularını etkileyen bir değişiklik yapmasından kaynaklandığı iddia edildi.

    Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ağ izleme şirketi Kentik'in direktörü Doug Madory, Facebook'un pazartesi sabahı ağ yönlendirme bilgilerinde bir değişiklik yaptığının anlaşıldığını açıkladı.

    Kentik, bu değişikliğin alan adı sistemi sunucularını etkileyerek DNS sunucularını kullanılamaz hale getirdiğini ve şirketin hizmetlerine erişimi engellediğini söyledi.

        Öte yandan New York Times'ın (NYT) ismini vermek istemeyen şirket çalışanlarına dayandırdığı haberinde ise şirketin problemi henüz saptayamadığı ve bir siber saldırıdan şüphelenildiği kaydedildi.

        Problemin Facebook'un şirket içi iletişimini de etkilediği ve çalışanların "Zoom" uygulaması üzerinden iletişim kurmaya çalıştığı bildirildi.

        Öte yandan, şirketin giriş kartlarının da çalışmadığı ve çalışanların ofislerine giremediği açıklandı.

        ZUCKERBERG: BENİM DE BİLGİLERİM SATILDI

        Veri ihlali ile gündeme gelen Facebook, Intagram ve WhatsApp'ın CEO'su olan ABD'li Mark Zuckerberg geçtiğimiz yıllarda dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

        Facebook CEO'su sıfatıyla şirketin veri sızıntısı skandalıyla ilgili ABD Temsilciler Meclisinde ifade veren Mark Zuckerberg, Facebook'ta kullanıcıların kendi bilgileri üzerinde kontrolü olduğunu aktarırken, kullanıcıların kendi bilgilerini istedikleri zaman silebileceklerini söyledi. Zuckerberg, "Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı." dedi.
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        Haberler Güncel 5 Ekim Instagram, Whatsapp ve Facebook düzeldi mi? Whatsapp, Instagram, Facebook neden çöktü, ne oldu?
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