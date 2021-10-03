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    Ordu esnafı, SMA hastası Demir Ali için kenetlendi: Minik yavru, ABD'deki tedaviyle iyileşti

    Binlerce kişi Bayraktar ailesinin 2.5 yaşındaki oğlu Demir Ali için el ele verdi. SMA-Tip1 tedavisi için gereken parayı toplayıp ABD'ye gönderdi. Küçük çocuk, 4 aylık gen terapisiyle hastalığı büyük ölçüde yendi. İlk adımlarını atıp bisiklete bile bindi. Bu hastalıkla doğan 3 bin SMA'lıya ümit verdi.

    Demir Ali

    Binlerce kişi Bayraktar ailesinin 2.5 yaşındaki oğlu Demir Ali için el ele verdi. SMA-Tip1 tedavisi için gereken parayı toplayıp ABD'ye gönderdi. Küçük çocuk, 4 aylık gen terapisiyle hastalığı büyük ölçüde yendi.

    İlk adımlarını atıp bisiklete bile bindi. Bu hastalıkla doğan 3 bin SMA'lıya ümit verdi.

    Anne Ezgi Bayraktar, mutluluğunu şöyle dile getirdi: İki yıl ömür biçmişlerdi. Artık hiçbir şeyin imkânsız olmadığını görebiliyorum.

    Demir Ali şimdiye kadar başını dik tutamıyor, oturamıyor, yürüyemiyordu.

    Tedavi sonrası yutkunma güçlüğü ortadan kalktı. Hızla kilo aldı. İlk adımları attı, yüzü gülmeye başladı.

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    Haberler Güncel Ordu esnafı, SMA hastası Demir Ali için kenetlendi: Minik yavru, ABD'deki tedaviyle iyileşti
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