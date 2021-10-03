Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.10.2021 20:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.10.2021 20:57
    ABONE OL

    Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 3 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı. Koca, "İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi.

    "İYİ HABERLER AŞIYA BAĞLI"
    Tabloya ilişkin uyarı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı." ifadelerini kullandı.

    2 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    1 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU





    30 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    30 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    29 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        28 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        27 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        26 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            25 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            24 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            23 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
                CHP’liler CHP’liyi dövdü!
                Haberler Güncel Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 3 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
                    SON DAKİKA