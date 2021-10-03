Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 3 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 348 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi.

"İYİ HABERLER AŞIYA BAĞLI"

Tabloya ilişkin uyarı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı konusunda daha hızlı hareket etmeliyiz. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere daha büyük bir ciddiyetle uymalıyız. İçinde bulunduğumuz dönemde hastalığın yayılması kolaylaştı. İyi haberler çift doz aşı oranının artmasına, maske ve mesafe kuralına uyulmasına bağlı." ifadelerini kullandı.

2 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

1 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU









30 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU