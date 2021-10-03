BioNTech’in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin’den flaş aşı açıklaması: Önümüzdeki sene ihtiyaç olacak!

Şahin, "Virüs kalacak ve virüs daha da çok adapte olacak. Değişikliğe uğrayacak yeni nesil virüslerin, şu ankinden daha kolay yönetilebilir olacağını öngörmüyoruz. Bu devam eden bir evrim ve evrim henüz başladı" sözlerini kullandı.