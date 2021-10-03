BioNTech’in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin’den flaş aşı açıklaması: Önümüzdeki sene ihtiyaç olacak!

Yaklaşık iki yıldır dünya gündeminde yerini koruyan koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği aşı ile adından söz ettiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'den önemli açıklamalar geldi.
Uğur Şahin, Covid-19 salgınının seyri ve aşı ile ilgili yaptığı değerlendirmelerinde, zaman geçtikçe virüsün vücudun bağışıklık savunmasından kaçabileceği mutasyonlara uğrayacağı belirtti. Bu durumun da mevcut aşıların oluşturduğu bağışıklığı azaltabileceğini ifade etti.
GÜNCELLENMİŞ AŞIYA İHTİYAÇ OLACAK
mRNA teknolojisi ile üretilen dünyanın ilk koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin, gelecek yılın ortalarına doğru güncellenmiş koronavirüs aşılarına ihtiyaç olacağını tahmin ettiğini söyledi. Şahin, "Bu yıl yeni bir aşı geliştirmeye gerek yoktu. Fakat gelecek yılın ortalarına doğru çok daha farklı bir durum olacak" dedi.