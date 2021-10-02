THY’nin Şikago uçağındaki Faslı kadın, 10 bin metre yükseklikte doğum yaptı

Türk Hava Yolları'nın TK185 sefer sayılı yolcu uçağı ABD'nin Şikago kentine gitmek için İstanbul'dan havalandı. Yolcular arasında 3'ü çocuk 5 kişilik Faslı bir aile de vardı. Hamile olan Faslı anne bir anda sancılandı.

Kabin ekipleri uçağın arka tarafında hazırlık başlattı. Diğer yandan kaptan pilot uçakta "doktor" anonsu yaptı. Yolcular arasında Beyin ve Sinir Cerrahı Dr. Feridun Kubilay vardı.

Doktor Kubilay'ın gözetiminde, kabin görevlilerinin yardımıyla Faslı kadın 10 bin metre yükseklikte doğum yaptı. Bebeğini kollarına aldı. Almahdi adı verilen bebeğin kordonunu Kabin Amiri Gülderen Doğu'nun kestiği açıklandı. Faslı baba oğluna Mehdi adını koyarken mutluluğunu yolcularla paylaştı.

THY'nin Ağustos ayında Dubai'den İngiltere'nin Birmingham kentine gerçekleştirdiği tahliye uçuşunda da Afgan Soman Noori isimli bir yolcu, Havva isminde bir kız çocuk dünyaya getirmişti.