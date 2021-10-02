Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    THY’nin Şikago uçağındaki Faslı kadın, 10 bin metre yükseklikte doğum yaptı

    THY’nin 185 sefer sayılı Şikago uçağındaki Faslı kadın, 10 bin metre yükseklikte sancılandı. Şans eseri uçakta doktor vardı. Kabin ekibinin yardımıyla doğum yaptı! Bebeğini sağlıkla kucağına aldı...

    TK185 Mehdi

    Türk Hava Yolları'nın TK185 sefer sayılı yolcu uçağı ABD'nin Şikago kentine gitmek için İstanbul'dan havalandı. Yolcular arasında 3'ü çocuk 5 kişilik Faslı bir aile de vardı. Hamile olan Faslı anne bir anda sancılandı.

    Kabin ekipleri uçağın arka tarafında hazırlık başlattı. Diğer yandan kaptan pilot uçakta "doktor" anonsu yaptı. Yolcular arasında Beyin ve Sinir Cerrahı Dr. Feridun Kubilay vardı.

    Doktor Kubilay'ın gözetiminde, kabin görevlilerinin yardımıyla Faslı kadın 10 bin metre yükseklikte doğum yaptı. Bebeğini kollarına aldı. Almahdi adı verilen bebeğin kordonunu Kabin Amiri Gülderen Doğu'nun kestiği açıklandı. Faslı baba oğluna Mehdi adını koyarken mutluluğunu yolcularla paylaştı.

    THY'nin Ağustos ayında Dubai'den İngiltere'nin Birmingham kentine gerçekleştirdiği tahliye uçuşunda da Afgan Soman Noori isimli bir yolcu, Havva isminde bir kız çocuk dünyaya getirmişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Anneye erken emeklilik
    Haberler Güncel THY’nin Şikago uçağındaki Faslı kadın, 10 bin metre yükseklikte doğum yaptı
        SON DAKİKA