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    • 02.10.2021 17:04
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    Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: Katar'da Şura Meclisi seçimlerini memnuniyetle karşılıyoruz

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı'nca, "Katar’da bugün ilk kez gerçekleştirilen, Şura Meclisi'nin 30 üyesinin belirlenmesi amaçlı seçimleri memnuniyetle karşılıyoruz" açıklaması yapıldı.

    Türkiye’den son dakika Katar açıklaması

    Dışişleri Bakanlığı, Katar'da Şura Meclisi üyelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan seçimlerin memnuniyetle karşılandığını belirterek, "sonuçların kardeş Katar halkına hayırlı olması" temennisinde bulundu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar'da bugün ilk kez gerçekleştirilen, Şura Meclisinin 30 üyesinin belirlenmesi amaçlı seçimlerin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

    Katar halkının ülke yönetimine katılımının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım teşkil eden bu seçimlerin özgür ve şeffaf bir ortamda yapılması yönünde Katar liderliğinin gösterdiği çabaların takdir edildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Seçimlerin sonuçlarının kardeş Katar halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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