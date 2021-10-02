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    Alp Er Tunga mezarı bulundu mu, nerede? Alp Er Tunga kimdir? Alp Er Tunga destanı...

    Tarihe damgasını vuran bir Türk hakanı olan Alp Er Tunga'nın hayatına dair bilgiler tarih meraklıları tarafından sık sık araştırılıyor. Son olarak Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Necati Demir, Alp Er Tunga'nın mezarının bulunduğunu iddia etmesiyle gündeme geldi. Peki, Alp Er Tunga mezarı bulundu mu, nerede? Alp Er Tunga kimdir? İşte Alp Er Tunga destanına dair bilgiler...

    Alp Er Tunga kimdir? Alp Er Tunga destanı...

    Tarihte çok sevilen bir Türk hükümdarı olan Alp Er Tunga'ya dair bilgiler arama motorları üzerinden araştırılıyor. Saka Hanı olarak bilenen Alp Er Tunga'nın mezarının bulunduğu iddia edildi. Peki, Alp Er Tunga mezarı bulundu mu, nerede? Alp Er Tunga kimdir? Alp Er Tunga destanı nedir? İşte bilinmesi gerekenler...

    ALP ER TUNGA MEZARI BULUNDU MU?

    Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Necati Demir, Alp Er Tunga'nın mezarının bulunduğunu iddia edilmesiyle gündeme geldi. Demir açıklamasında, "Türk dünyasına saygı ile duyurumuzdur... Türklüğün ortak atası Alp Er Tunga'nın mezarı Buhara'da tarafımca bulunmuştur. Türk dünyasına selam olsun." ifadelerini yer verdi.

    İşte tarihte yer alan bilgiler;

    ALP ER TUNGA HAKKINDA TARİHİ BİLGİLER

    Alp (alp, yiğit, kahraman, bahadır), Er" (er, erkek, adam) ve tonğa" (babür/bebür) anlamındadır. Zaman zaman Saka Hanı olarak bahsedilir.

    Orhun Yazıtlarında "Alp Er" ve "Tunga" isimleri

    Alp Er ismi, Altay Dağlarından bulunan eski runik Türk yazıtlarında da bahsedilmiştir[8]. Orhun Yazıtlarıında (i, kuzey. 7, ii, doğu. 31), Kül Tigin 714 yılında Oğuzlara karşı beşinci defa yaptığı seferi başarı ile kazanınca, hitabeye şöyle yazdırmıştır.

    Divânu Lügati't-Türk'te Alp Er Tunga

    Kaşgarlı Mahmud'un kızı olduğunu belirttikten sonra; "Çünkü Kaz'ın babası olan "تنكا الب ار Tonğa Alp Er" Afrasyap demektir; "مءرڤ Merv" şehrini yapan zattır" sözleriyle Efrasiyab ve Alp Er Tunga'nın aynı kişiler olduğunu bildirir.

    Kutadgu Bilig'de Alp Er Tunga
    Yusuf Has Hacib'in Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a armağan olarak sunduğu Kutadgu Bilig adlı eserinde dünya hükümdarları içinde en adaletli olanların Türk hükümdarları olduğunu ve onların içinde adı meşhur olanın Taciklerin (İranlıların) Efrasiyab dedikleri Alp Er Tonga olduğunu belirtir.

    Ayrıca Efrasiyab'dan şu sözlerle bahseder: "Kent: Şeher. Bu kelmeden alınaraq Qaşqar üçün "Ordu Kend" derlər. Hanın oturduğu şeher demekdir. Çünkü Afrasiyab, havası gözel olduğu üçün burada otururdu."
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    Haberler Güncel Alp Er Tunga mezarı bulundu mu, nerede? Alp Er Tunga kimdir? Alp Er Tunga destanı...
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