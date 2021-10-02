Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pre-Cop toplantısında önemli açıklamalar yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pre-Cop toplantısı kapsamında İtalya'nın Milano kentine gitti. Paris İklim Anlaşması'yla ilgili bilgiler verdi. "Paris Anlaşması'na taraf olmak, sadece bir imza altına almak olmayacak. Tüm sektörlerimizde, tarımımızı, turizmimizi, sanayimizi, sürdürülebilir, döngüsel ekonomi çerçevesinde birçok yatırımlarımızı hayata geçireceğimiz adımlar atacağız" dedi. Bakan Kurum şöyle devam etti:

Sayın Cumhurbaşkanımız'ın tüm dünyayla paylaştığı Paris Anlaşması'na taraf olma sürecini, yine 2053'te sıfır emisyon hedefini çok mutlu, olumlu karşıladılar. Tüm ülkelerden bu noktada tebrikler, takdirler aldık. Akıllı yerleşimden iklim duyarlı kentleşmeye kadar birçok alanda atılımlarımızı yapacağız. Ülkemiz adına inşallah yeni fırsat kapılarının, yeni iş alanlarının açılacağı bir sürece dahil oluyoruz.