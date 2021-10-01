Son dakika: Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 1 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı.

Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.

"SONBAHAR ŞARTLARINDA DAHA DA DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Tabloya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız." ifadelerini kullandı.

30 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

