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    • 01.10.2021 09:04
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    Meteoroloji'den son dakika "ani sel, su baskını, heyelan" uyarısı! 1 Ekim hava durumu

    Hava durumunu araştıran vatandaşlara beklenen haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada birçok ilimiz için sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verildi. Açıklamada, "Ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi. Öte yandan İstanbul’da yağmur sabah saatlerinde de etkisini gösteriyor. Sabah işe gitmek için yola çıkan İstanbullular yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafikte yağmur nedeniyle yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ’da duraklar otobüs, tramvay ve metrobüs bekleyenler doldu. Bazı kişilerinde şemsiye ile yağmurdan korunduğu görüldü.

    Meteoroloji’den ani sel, su baskını, heyelan uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı iç kesimleri, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 23°C

    Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 18°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 21°C

    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 19°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 27°C

    Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİVAS °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Kastamonu, Karabük ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BAYBURT °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ERZURUM °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        KARS °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        MALATYA °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel Meteoroloji'den son dakika "ani sel, su baskını, heyelan" uyarısı! 1 Ekim hava durumu
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