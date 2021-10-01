Meteoroloji'den son dakika "ani sel, su baskını, heyelan" uyarısı! 1 Ekim hava durumu

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı