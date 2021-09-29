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    • 29.09.2021 15:02
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    ‘Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi’nin sonuncusu ‘Sürdürülebilir Kalkınma-Etki Yatırımı’ yarın gerçekleştirilecek

    Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen ‘Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi’nin sonuncusu ‘Sürdürülebilir Kalkınma-Etki Yatırımı’ başlığıyla 30 Eylül 2021 Perşembe günü gerçekleşecek. Webinar www.kureselumutfestivali.com ve InBusiness Youtube sayfasından canlı olarak izlenebilecek.

    ‘Sürdürülebilir Kalkınma-Etki Yatırımı’ webinarı

    Turkuvaz Medya Grubu ve ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi'nin sonuncusu 'Sürdürülebilir Kalkınma-Etki Yatırımı' başlığıyla 30 Eylül 2021 Perşembe günü gerçekleşecek.

    'Sürdürülebilir Kalkınma-Etki Yatırımı' webinarı www.kureselumutfestivali.com ve InBusiness Youtube sayfasından canlı olarak izlenebilecek.

    Tarih: 30 Eylül 2021, Perşembe Saat: 11.00 – 15.00


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    Haberler Güncel ‘Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi’nin sonuncusu ‘Sürdürülebilir Kalkınma-Etki Yatırımı’ yarın gerçekleştirilecek
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