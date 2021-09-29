Çılgın Sayısal Loto sonuçları 29 Eylül 2021: Sayısal loto hangi ile çıktı? Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı! 66,6 milyon...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 29 Eylül 2021! Sayısal loto hangi ile çıktı? Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı! Şans oyunu sevenler 29 Eylül 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor. Tam tamına 66 milyon 607 bin TL büyük ödül var. 29 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sorgulama ekranına haberimizde yer verdik. Bugün saat 21.30'da gerçekleştirilecek olan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin hemen ardından ikramiye kazandıran numaralar sorgulama ekranından kontrol edilebilecek. İşte 29 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu hakkında detaylar...
29 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Çılgın sayısal loto çekilişi 29 Eylül 2021 tarihinde saat 21:00'da yapılacak. Çekişi Milli Piyango TV'den canlı olarak izlemek mümkün. Bilet sorgulama işlemleri ise "millipiyangoonline.com" adresinde yapılıyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI!
SAYISAL LOTO HANGİ İLE ÇIKTI?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandığında 66,6 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi belli olacak.
ÇILGIN SAYISAL LOTO HANGİ GÜNLER OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri oynanmaktadır.
27 EYLÜL 2021 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI!
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR ÖRNEK!
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ TAKVİMİ