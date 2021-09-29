'Öldürdüm pişman değilim!' dedi! Halis Serbest kimdir, ne iş yapar? Bergen'i öldüren Halis Serbest kaç yıl ceza aldı?

Halis Serbest kimdir, ne iş yapar? Bergen'i öldüren Halis Serbest kaç yıl ceza aldı? soruları araştırılıyor. Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında Bergen adlı film hakkında konuşuldu. Sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural'ın birlikte yaptığı programda Bergen'in katili Halis Serbest'e de mikrofon uzatıldı. Sosyal medyada da kullanıcılar '"Lütfen artık cinayetleri normalleştirmeyin" diyerek Halis Serbest'e mikrofon uzaltılmasına tepki gösterdi.
''PİŞMAN DEĞİLİM!''
Şubat 2022'de gösterime girecek Bergen adlı film için Halis Serbest ''Benim iznim olmadan bu film yapılmaz" dedi. Neler Oluyor Hayatta' programının tanıtımında da "Öldürdüm pişman değilim" ifadelerini kullandı. Tanıtımı gören vatandaşlar Serbest'in ekran önüne çıkarılmasına sert tepki gösterdi. Twitter kullanıcıları konuya ilişkin, 'Şaka gibi, Bergen'in katilini çıkarıp bir de kahraman gibi konuşturuyorlar' yorumlarda bulundu.
HALİS SERBEST, KİMDİR, NERELİ, NE İŞ YAPAR?
İş için Ankara'dan sonra Adana'ya giden Şarkıcı Bergen ve Halis Serbest, burada taşındı ve 1982 yılında evlendi. Şarkıcı Bergen'e tarifsiz acılar yaşatan ve onu henüz 30 yaşındayken 6 kurşunla öldüren Halis Serbest'in Adana'da tekstil işi ile uğraştığı biliniyor.
Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen'in mesleği bırakmasını istedi.
İlk başta bu isteği kabul eden Bergen, yeniden sahnelere dönmek isteyince ikilinin arası açıldı. Bu isteğin ardından Halis Serbest Bergen'den boşanmak istediğini dile getirdi.
Bergen'in sahnelere dönmesinin ardından 1982 yılında İzmir'de sahne aldığı esnada, eşi Halis Serbest'in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı ve şarkıcı Bergen, bu olay sonucunda iki gözünü de kaybetti.
1989 yılında yeniden sahnelere dönen Bergen, albümün tanıtım turnesi için gittiği Adana Pozantı'da 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak 30 yaşında iken öldürüldü.
HALİS SERBEST KAÇ YIL CEZA ALDI?
Kezzap olayında 12 yıl ceza alan Halis Serbest Bergen'i öldürdükten sonra sadece 7 ay hapiste kaldı. Şuanda da adana yaşıyor, evli ve 1 çocuk babasıdır.