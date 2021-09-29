'Öldürdüm pişman değilim!' dedi! Halis Serbest kimdir, ne iş yapar? Bergen'i öldüren Halis Serbest kaç yıl ceza aldı?

Halis Serbest kimdir, ne iş yapar? Bergen'i öldüren Halis Serbest kaç yıl ceza aldı? soruları araştırılıyor. Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında Bergen adlı film hakkında konuşuldu. Sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural'ın birlikte yaptığı programda Bergen'in katili Halis Serbest'e de mikrofon uzatıldı. Sosyal medyada da kullanıcılar '"Lütfen artık cinayetleri normalleştirmeyin" diyerek Halis Serbest'e mikrofon uzaltılmasına tepki gösterdi.

''PİŞMAN DEĞİLİM!''

Şubat 2022'de gösterime girecek Bergen adlı film için Halis Serbest ''Benim iznim olmadan bu film yapılmaz" dedi. Neler Oluyor Hayatta' programının tanıtımında da "Öldürdüm pişman değilim" ifadelerini kullandı. Tanıtımı gören vatandaşlar Serbest'in ekran önüne çıkarılmasına sert tepki gösterdi. Twitter kullanıcıları konuya ilişkin, 'Şaka gibi, Bergen'in katilini çıkarıp bir de kahraman gibi konuşturuyorlar' yorumlarda bulundu.