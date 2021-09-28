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    • 28.09.2021 13:13
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    FETÖ sanığı eski astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

    Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Haberin detayları...

    AA
    FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay

    Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık C.E. ve avukatı katıldı.

    Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini belirterek, C.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

    İNKAR ETTİ

    Sanık C.E, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

    FETÖ üyesi olmadığını savunan C.E, "Örgütsel bir konumum yoktur. Mahrem imamlarla görüşmedim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

    Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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