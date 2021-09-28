Bakırköy'de saldırıya uğramıştı! Levent Gültekin hakkında zorla getirme kararı

Soruşturma başlatan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olaya ilişkin kamera görüntülerinde saldırganların tespit edilemediğine de yer verildi. Şüpheli Ömer D. ve Muhammet Emin K.'nın "Nitelikli kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talebiyle dava açıldı.

Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıkların avukatı katıldı. Sanıklar avukatı "Buraya yargılamanın bir an önce sonuca ulaşması için geldik. Ancak müşteki aynı özeni göstermiyor. Müşteki dinlensin" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Levent Gültekin hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.