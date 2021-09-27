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    • 27.09.2021 09:48
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    AFAD son dakika: Deprem mi oldu? 27 Eylül deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? Yunanistan Ege Denizi...

    Son dakika... Deprem mi oldu son dakika? 27 Eylül Pazartesi deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    takvim.com.tr
    Deprem mi oldu son dakika? 27 Eylül deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

    Son dakika... Deprem mi oldu son dakika? 27 Eylül Pazartesi deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? sorularının yanıtları haberimizde!

    DEPREM Mİ OLDU?

    Son dakika haberine göre Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem meydana geldi. Bölgede an itibariyle tsunami uyarıları yapılıyor...

    27 AĞUSTOS DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

    Yunanistan'daki depremin büyüklüğü 5,7 olarak kaydedildi. AFAD'ın yaptığı açıklamada, depremin saat 09.17'de meydana geldiği belirtildi.

    detaylar geliyor...

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