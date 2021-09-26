CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri son dakika ne zaman bitiyor?

CTE açık cezaevi izinlerinin ne zaman sona ereceği mahkum ve mahkum yakınlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Daha önce yapılan açıklamada 30 Eylül'de biteceği açıklanan Açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı büyük bir merak konusu. İşte CTE son dakika duyurular!