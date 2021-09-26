Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.09.2021 15:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.09.2021 15:48
    ABONE OL

    CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri son dakika ne zaman bitiyor?

    Mahkum ve mahkum yakınları tarafından eylül ayının son günlerinde Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusuna yanıt aranıyor. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika açıklamalar büyük bir merakla takip ediliyor. Temmuz ayında yapılan duyuruda izinlerin 2 ay süreyle daha uzatılacağına karar verilmişti. Bu açıklamaya göre 30 Eylül'de sona erecek açık cezaevi izinlerinin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı bir hayli merak ediliyor. Peki, CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri son dakika ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

    CTE açık cezaevi izinlerinin ne zaman sona ereceği mahkum ve mahkum yakınlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Daha önce yapılan açıklamada 30 Eylül'de biteceği açıklanan Açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı büyük bir merak konusu. İşte CTE son dakika duyurular!

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri 30 Eylül 2021 tarihinde sona eriyor.

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

    Açık cezaevi izinleri uzatılmadı. En son açık cezaevleri izinleri 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldı.

        Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün 30 Temmuz 2021 tarihinde yayımladığı son duyuruda:

        "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

        CTE' son açıklamasına göre açık cezaevi izinlerinin 30 Eylül'de sona ermesi bekleniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Binomo’da yatırım, pratik yapılarak öğreniliyor
        Haberler Güncel CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri son dakika ne zaman bitiyor?
            SON DAKİKA