2,5 aylık ara bitti! TBMM 1 Ekim'de açılıyor! İşte yoğun mesainin konu başlıkları!

Meclis, 2,5 aylık tatilin ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak.
TBMM Genel Kurulu, 76 günlük aranın ardından mesaisine 1 Ekim Cuma günü yeniden başlayacak.
Meclis'te ilk tören Meclis Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.
Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplanacak.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak.
Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.
Erdoğan'ın konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin edecek.