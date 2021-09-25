Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün TEKNOFEST 2021'e katılacak. Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Uzayın, havacılığın, teknolojinin, inovasyonun merkezi bu yıl da TEKNOFEST. Ben de birazdan TEKNOFEST'te olacağım." ifadelerine yer verdi.
- Güncel
- 25.09.2021 13:35
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- 25.09.2021 13:42
Son dakika: Başkan Erdoğan TEKNOFEST'e katılacak! Heyecan yaratan paylaşım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özellikle teknoloji meraklılarının yakından takip ettiği TEKNOFEST 2021'e katılacak. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Erdoğan, "Uzayın, havacılığın, teknolojinin, inovasyonun merkezi bu yıl da TEKNOFEST. Ben de birazdan TEKNOFEST’te olacağım." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün TEKNOFEST 2021'e katılacak. Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Uzayın, havacılığın, teknolojinin, inovasyonun merkezi bu yıl da TEKNOFEST. Ben de birazdan TEKNOFEST'te olacağım." ifadelerine yer verdi.