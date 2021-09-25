Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün TEKNOFEST 2021'e katılacak. Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Uzayın, havacılığın, teknolojinin, inovasyonun merkezi bu yıl da TEKNOFEST. Ben de birazdan TEKNOFEST'te olacağım." ifadelerine yer verdi.





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