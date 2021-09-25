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    • 25.09.2021 13:42
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    Son dakika: Başkan Erdoğan TEKNOFEST'e katılacak! Heyecan yaratan paylaşım

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özellikle teknoloji meraklılarının yakından takip ettiği TEKNOFEST 2021'e katılacak. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Erdoğan, "Uzayın, havacılığın, teknolojinin, inovasyonun merkezi bu yıl da TEKNOFEST. Ben de birazdan TEKNOFEST’te olacağım." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan TEKNOFEST'e katılacak! Heyecan yaratan paylaşım
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