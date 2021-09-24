Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı rakamlarını içeren son tabloyu paylaştı.
Tabloya ilişkin uyarı yapan Bakan Fahrettin Koca, "ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.
HAFTALIK VAKA TABLOSU
Haftalık tabloyu da paylaşan Bakan Koca, "11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kulandı.
23 KORONAVİRÜS TABLOSU
22 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
21 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU