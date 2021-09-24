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    • 24.09.2021 19:55
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    Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 24 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı! 11-17 Eylül haftalık harita...

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı rakamlarını içeren son tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi. Koca ayrıca 11-17 Eylül arası haftalık vaka tablosunu da paylaştı.

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı rakamlarını içeren son tabloyu paylaştı.

    Tabloya ilişkin uyarı yapan Bakan Fahrettin Koca, "ALIŞMAK RİSKİ ARTIRIR! Bugünkü vaka sayısı 27.197. Can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

    HAFTALIK VAKA TABLOSU

    Haftalık tabloyu da paylaşan Bakan Koca, "11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kulandı.

    23 KORONAVİRÜS TABLOSU

    22 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        17 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        16 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        14 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            13 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            12 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            11 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                9 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                8 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
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                    Haberler Güncel Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 24 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı! 11-17 Eylül haftalık harita...
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