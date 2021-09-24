Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.09.2021 07:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.09.2021 07:19
    ABONE OL

    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 3 il için turuncu alarm! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Ordu ve Giresun'un da aralarında olduğu 11 kent için sarı, 3 kent için turuncu kodlu uyarı yapıldı. 26.09.2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz iç kesimleri, iç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif zirai don hadisesi beklendiğinden vatandaşlar uyarıldı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Eylül il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden 3 il için turuncu alarm!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un güneyi, Van'ın kuzey ve batısında beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Bugün sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

    RÜZGAR
    Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un güney, Van'ın kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın, Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT
    26.09.2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz iç kesimleri, iç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.


    11 KENT SARI 3 KENT TURUNCU
    Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; Ordu ve Giresun'un da aralarında olduğu 11 kent için sarı, 3 kent için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 19°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney ve İç Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 24°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 31°C
        Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 27°C
        Parçalı, zamanla az bulutlu

        ISPARTA °C, 21°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Sivas'ın doğu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 19°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SİVAS °C, 16°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde doğu çevreleri hafif yağmurlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        RİZE °C, 18°C
        Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        SAMSUN °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        TOKAT °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ağrı, Muş ve Bitlis çevreleri ile Bingöl'ün doğu, Erzurum'un güney ve Van'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 9°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            KARS °C, 17°C
            Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 19°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

            VAN °C, 19°C
            Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 24°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            GAZİANTEP °C, 25°C
            Parçalı bulutlu

            SİİRT °C, 25°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ŞANLIURFA °C, 26°C
            Parçalı bulutlu

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Başkan Erdoğan’dan ABD dönüşü önemli mesajlar!
            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 3 il için turuncu alarm! İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
                SON DAKİKA