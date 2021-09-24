AYM'den tescilli FETÖ'cüyü sevindiren karar! İşkence yalanına 40 bin TL tazminat

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde görev alan, örgütün eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışan, örgüte ait sendikada üyeliği bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Eyüp Birinci, Antalya KOM Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltında geçirdiği 25 günün ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Birinci, gözaltında kaldığı sürede kötü muamele gördüğü iddiasıyla savcılığa başvurdu. Konuya yönelik gerçekleştirilen soruşturmada işkenceye dair bir delil bulunamaması sebebiyle savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Doktor raporlarında da 'darp cebir izi yoktur' ifadelerinin yer almasına rağmen Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza attı. Sabah'ın haberine göre Yüksek Mahkeme, kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ve 40 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem hizmetler yapılanması içerisinde görev alan, örgütün eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapan ve örgüte ait sendikada üyelik kaydı bulunan Eyüp Birinci, 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kamu görevinden çıkarıldı. Antalya KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan Eyüp Birinci, 25 gün gözaltında kaldıktan sonra tutuklanarak Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.







5 DOKTOR "DARP CEBİR İZİ YOKTUR" DEDİ

Birinci'nin eşi, kocasına eziyet ve kötü muamele yapıldığı iddiasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu ve savcılık tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Birinci, gözaltına alınırken ve gözaltı süresi boyunca 7 adli rapor düzenlendi ve 5 doktor tarafından düzenlenen raporda "darp cebir izi yoktur" denildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü, savcılığın talebine cevaben, Birinci'nin bağırsaklarında oluşan bir rahatsızlık nedeniyle küçük bir operasyon geçirdiğini bildirerek, gözaltına alınması ve sonrasında iddia edilen hususlar ile ilgili raporları da gönderdi.



ORUÇ TUTTUĞU İÇİN BAŞININ DÖNDÜĞÜNÜ VE DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Savcılık, Birinci hakkında Adli Olgu Bildirim Formunu düzenleyen 3 doktorun beyanını aldı. Tanık beyanları alınan doktor İ.A. ve F.Y., şahısta kötü muamele izine rastlanılmadığını bir kez daha yinelerken, Birinci hakkında hastaneye sevkinin uygun olduğu yönünde Adli Olgu Bildirim Formu düzenleyen doktor M.A., Birinci'nin boynunda ekimoz olduğunu ve ne olduğunu sorduğunda Birinci'nin oruç tuttuğunu ve başının dönmesi sonucu merdivenlerden düştüğünü söylediğini kaydetti. Doktor M.A., şahsın herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadığını, hatta Birinci'nin kendilerine iyi davranıldığını söylediğini, yapılan kontrollerde de darp cebir izine rastlamadıklarını belirtti.



SAVCILIK KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERDİ

Savcılık, Birinci'nin kolluk görevlilerince darp edildiği iddiasına ilişkin olarak kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Birinci, anılan karara itiraz etti, itiraz Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile reddedildi. Eyüp Birinci son olarak Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.



AYM SKANDAL BİR KARARA İMZA ATTI

Anayasa Mahkemesi, gözaltı süresi boyunca 5 farklı doktor tarafından düzenlenen "darp ve cebir izi yoktur" raporları ile Birinci'nin doktorlara darp ve cebir ile ilgili bir şikayetinin olmadığını söylemesinin raporlarda yer almasına rağmen skandal bir karara imza attı.



40 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİNE HÜKMETTİ

FETÖ üyeleri tarafından Türkiye devletini uluslararası kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmak, terör örgütü soruşturmalarını sulandırmak ve terörle mücadele edilmesinin önüne geçilmek için yapılan bireysel başvuruya yönelik Yüksek Mahkeme, "Anayasa'nın 17. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiği" kararını verdi. AYM, aynı zamanda FETÖ'cüye devletin 40 bin lira manevi tazminat ödemesini kararlaştırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN