İYİ Parti'ye özenen CHP resmen senaryo yazdı! Bu kez de belediye başkanının oğlunu çiftçi yaptılar

Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak için gittiği Rize'de vatandaşlarla bir araya geldi. Bir kişi, Kılıçdaroğlu'na çayın yurt dışından getirtildiğini ileri sürerek ancak ellerindeki çayın yeterli olduğunu söyleyerek dert yandı. Çay çiftçisi izlenimi vermeye çalışan kişinin Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek'in oğlu Erkin Akçiçek olduğu öğrenildi.
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Merkeze bağlı Bozkale Mahallesinde vatandaşlarla buluşarak bir süre sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, çay alım yerini de ziyaret etti. Burada Kılıçdaroğlu'nu karşılayan bir kişi, "Sayın Genel Başkanım, şu çayı yurt dışından getiriyorlar, ama bizim çayımız harika bir çay ve her yere yeter. Bu sorunu çözeceğiz. Bu sorunu çözerse Cumhuriyet Hak partisi çözer." dedi.
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Kılıçdaroğlu, bu sözlere; "Bunları çözmek için buraya geldik. Sizlerin sorunlarını biliyoruz. Meclis'te kanun teklifi vereceğiz." yanıtı verdi.