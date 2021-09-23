İYİ Parti'ye özenen CHP resmen senaryo yazdı! Bu kez de belediye başkanının oğlunu çiftçi yaptılar

CHP'DE YİNE ALGI ÇALIŞMASI

Merkeze bağlı Bozkale Mahallesinde vatandaşlarla buluşarak bir süre sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, çay alım yerini de ziyaret etti. Burada Kılıçdaroğlu'nu karşılayan bir kişi, "Sayın Genel Başkanım, şu çayı yurt dışından getiriyorlar, ama bizim çayımız harika bir çay ve her yere yeter. Bu sorunu çözeceğiz. Bu sorunu çözerse Cumhuriyet Hak partisi çözer." dedi.