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    • 23.09.2021 14:35
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    İYİ Parti'ye özenen CHP resmen senaryo yazdı! Bu kez de belediye başkanının oğlunu çiftçi yaptılar

    Millet İttifakı’nın iki ortağı, senaryo yazıp oynamaktan vazgeçmiyor. İYİ Partili Meral Akşener ve ekibinin mağdur vatandaş senaryolarının ardından bir benzeri de CHP’den geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Rize ziyaretinde yaşananlar bu kadarına da pes dedirtti. Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarından Ergül Akçiçek’in oğlu Erkin Akçiçek ile çay çiftçisi gibi konuşarak algı oluşturmaya çalıştı. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

    Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak için gittiği Rize'de vatandaşlarla bir araya geldi. Bir kişi, Kılıçdaroğlu'na çayın yurt dışından getirtildiğini ileri sürerek ancak ellerindeki çayın yeterli olduğunu söyleyerek dert yandı. Çay çiftçisi izlenimi vermeye çalışan kişinin Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek'in oğlu Erkin Akçiçek olduğu öğrenildi.

    CHP'DE YİNE ALGI ÇALIŞMASI
    Merkeze bağlı Bozkale Mahallesinde vatandaşlarla buluşarak bir süre sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, çay alım yerini de ziyaret etti. Burada Kılıçdaroğlu'nu karşılayan bir kişi, "Sayın Genel Başkanım, şu çayı yurt dışından getiriyorlar, ama bizim çayımız harika bir çay ve her yere yeter. Bu sorunu çözeceğiz. Bu sorunu çözerse Cumhuriyet Hak partisi çözer." dedi.

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    Kılıçdaroğlu, bu sözlere; "Bunları çözmek için buraya geldik. Sizlerin sorunlarını biliyoruz. Meclis'te kanun teklifi vereceğiz." yanıtı verdi.

        Ancak çay çiftçisi gibi konuşan kişinin; Artvin'in Arhavi ilçesinden Rize'ye gelen Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek'in oğlu Erkin Akiçek olduğu öğrenildi.

        Kılıçdaroğlu Rize'de yaptığı açıklamasında; "Çay konusundaki rahatsızlığın giderilmesi için tüm mücadelemizi vererek uğraşıyoruz. Bunun için biz bir kanun teklifi hazırladık. Buradan bütün siyasi partilere sesleniyorum, gelin birlikte bu kanunu onaylayalım. Gerekirse siz Meclis'ten kanunu geçirin biz de size destek verelim. Rize'nin bu sorununu ortadan kaldıralım." dedi.

        Sabah gazetesinde yer alan habere göre, İktidar oldukları takdirde kaçak çayları Rize meydanında toplayıp bizzat kendi yakacağını ifade eden Kılıçdaroğlu; "İnşallah Rizelilerin oylarıyla birlikte iktidar olacağız. Ondan sonra o kaçak çayları toplayıp Rize meydanında yakacağım. Kimsenin Rizelilerin alın terini çalmasında asla izin vermeyeceğim. Eğer ben adaletten, haktan söz ettiysem, 450 kilometre yol yürüdüysem o kaçak çayları toplayıp burada yakmak boynumun borcudur." ifadelerini kullandı.
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            Haberler Güncel İYİ Parti'ye özenen CHP resmen senaryo yazdı! Bu kez de belediye başkanının oğlunu çiftçi yaptılar
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