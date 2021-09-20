ÖGNET sistemi ile vatandaşın üzerindeki maliyet yükü kalktı! 154 milyon 704 bin TL vatandaşın cebinde kaldı

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI E-DEVLET'E TAŞINDI

Yıllık ortalama 200 bin kişi özel güvenlik kimlik kartı alabilmek için başvuruda bulunuyor. Bu başvurularda dilekçe, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu, banka dekontu, sağlık raporu vb. birçok evrak başvuru sahiplerinden fiziki olarak isteniyor. Bunun önüne geçebilmek için özel güvenlik kimlik kartı işlemleri de artık e-Devlet sistemine taşındı. e-Devlet üzerinden yapılan işlemler, vatandaşları yaklaşık 86 milyon lira maliyet yükünden kurtaracak.