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    • 20.09.2021 10:18
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    İstanbul'da FETÖ operasyonu! Ev ağabeyliği yapan 6 emniyet mensubu gözaltına alındı!

    İstanbul’da yapılan FETÖ operasyonunda üniversitede okurken ev ağabeyliği yaptıkları tespit edilen 6 emniyet mensubu gözaltına alındı. Gözaltına alınanların hala aktif görevde olduğu belirlendi.

    FETÖ’nün ev ağabeylerine operasyon!

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında şüphelilerin üniversite okudukları dönemde ev ağabeyliği yaptıklarına dair haklarında beyanlar bulunduğu belirtildi.

    Şüphelilerin kullandıkları GSM hatlarına yönelik yapılan HTS çalışması neticesinde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan şüphelilerle yoğun şekilde irtibatlı oldukları tespit edildi.

    Savcılıkça halen aktif olarak görevde bulunan 5 komiser yardımcısı ve 1 polis memuru sabah saatlerinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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    Haberler Güncel İstanbul'da FETÖ operasyonu! Ev ağabeyliği yapan 6 emniyet mensubu gözaltına alındı!
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