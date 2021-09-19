Afrika'ya eşinin gerek Başbakanlığı gerekse Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde birçok ziyaret yaptığını hatırlatan Emine Erdoğan, "Bu hatırat, eşimin Cumhurbaşkanlığı döneminde gerçekleştirdiği Afrika ziyaretlerine yaptığım refakat sırasındaki şahitliklerime dayanıyor. Umuyorum bu kitap, iyiliğe, iş birliğine ve birbirimizi daha iyi anlamaya vesile olur, Afrika ile aramızdaki dostluk köprülerini güçlendirir." değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan, kitabında, her ziyareti öncesi ülkelerin beşeri, kültürel ve toplumsal özelliklerine dair araştırmalar yaptıklarına ilişkin detayları da paylaştı.

Seyahatlerinin çoğunda yetimhaneleri gezen Emine Erdoğan, 24 Ocak 2015'te Cibuti'de kendisini en çok etkileyen olaylardan birinin Daryel Yetimhanesine yaptığı ziyaret olduğunu bildirdi. Erdoğan, kitabında, "Yetim çocuklar için ne yaparsak yapalım altından kalkamayacağımız bir borcun içindeyiz. Nerede olursa olsun, o küçücük omuzlara yüklenen bu ağır yükün etkilerini hafifletmek, onları sarıp sarmalamak hepimizin görevi. Tabii böyle bir coğrafyada, yani coğrafyanın kendisinin de yetim kaldığı bir yerin yetimlerini görmek kalbimi iki kere kırıyor. Orada iki yetim bebeğe Emine ve Tayyip isimlerini verdiler. Böylelikle ismimi onlara, onların kederini ise kendime emanet ettim. Onları kucakladım, öptüm, sarıldım." ifadelerini kullandı.