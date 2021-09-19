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    • 19.09.2021 14:50
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    Datça'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

    Muğla'nın Datça ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akçalı Adası açıklarında üç can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Can salındaki 21 Suriye, 10 Irak, 5 Afgan, 3 Bangladeş, 2 İran, 4 Filistin ve 3 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalanarak karaya çıkarıldı.

    Datça’da 48 düzensiz göçmen yakalandı

    Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akçalı Adası açıklarında üç can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

    Can salındaki 21 Suriye, 10 Irak, 5 Afgan, 3 Bangladeş, 2 İran, 4 Filistin ve 3 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalanarak karaya çıkarıldı.

    Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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