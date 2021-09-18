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    • 18.09.2021 07:49
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Gök gürültülü sağanak uyarısı | 18 Eylül hava raporu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son uyarıları göre, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte il il 18 Eylül hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteoroloji İstanbul için saat verdi!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çankırı ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR
    Genellikle batı ve güneybatılı, Doğu Karadeniz kıyılarında güneydoğulu, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi ile akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 30°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası ile gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 32°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 33°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 26°C
    Az bulutlu

    DENİZLİ °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    MERSİN °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 26°C
        Parçalı bulutlu

        ÇANKIRI °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 29°C
        Parçalı bulutlu

        KONYA °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 30°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin'in çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        RİZE °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 27°C
        Parçalı bulutlu

        TOKAT °C, 28°C
        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 25°C
        Parçalı bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 22°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KARS °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 27°C
        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Gök gürültülü sağanak uyarısı | 18 Eylül hava raporu
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