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    • 18.09.2021 07:58
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    FETÖ’nün şike kumpasındaki kritik ismi Cemalettin Mutlu yakalandı

    “Futbolda Şike Kumpası” dosyasının FETÖ bağlantılı şüphelileri ile firari eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu’nun avukatlığını yapan ve FETÖ’nün “Avukatlar Yapılanması” soruşturması kapsamında firari olarak aranan Avukat Cemalettin Mutlu ve kardeşi Veli Mutlu, Eyüp Sultan İlçesi’nde yakalandı.

    FETÖ’nün kritik ismi yakalandı!

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; FETÖ'ye yönelik çok önemli bir operasyona daha imza attı. Tespitleri İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri yaptı. Operasyonu ise İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.

    "Futbolda Şike Kumpası" dosyasının FETÖ bağlantılı şüphelileri ile firari eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun avukatlığını yapan ve FETÖ'nün "Avukatlar Yapılanması" soruşturması kapsamında firari olarak aranan Avukat Cemalettin Mutlu ve kardeşi Veli Mutlu, Eyüp Sultan İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerine baskın düzenlendi.

    BYLOCK İÇERİKLERİ DE TESPİT EDİLDİ
    İki şüpheli de sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Gözaltına alınan şüpheli Veli M.'nin FETÖ içerisinde sözde "Samsun Büyük Esnaf Mütevellisi" olarak aktif olarak faaliyet yürüttüğünün, halen FETÖ'nün sözde gizli 'Öğrenci Evleri'ne destek sağladığının ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock içeriklerinin bulunduğunun tespit edildiği bilgisine ulaşıldı.

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    Geceye birkaç gençlik fotoğrafı bırakalım
    Haberler Güncel FETÖ’nün şike kumpasındaki kritik ismi Cemalettin Mutlu yakalandı
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