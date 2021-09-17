Son dakika: İngiltere'den flaş karar! Türkiye otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarıldı

Türkiye'nin de içinde yer aldığı kırmızı listede bulunan ülkelere seyahat ettikten sonra İngiltere'ye gidenler 10 gün boyunca hükümetin belirlediği karantina otellerinde kalmak zorundaydı.

Yeni düzenleme ile birlikte Türkiye'yi ziyaret eden kişiler İngiltere'ye döndüklerinde ya da Türkiye'den direkt olarak İngiltere'ye gidenler karantinada kalmadan yaşamlarına devam edebilecek.

KIRMIZI LİSTE UYGULAMASI NEDİR?

Mevcut durumda, kırmızı listede bulunan ülkeye giden bir kişi, İngiltere'ye dönmeden önce sarı listedeki bir ülkede 11 gün geçirmek zorundaydı. Üçüncü bir ülkeye gidilmemesi durumda ise İngiltere'de 2250 sterlin ödeyerek 10 gün boyunca zorunlu otel karantinasına girmek durumundaydı.