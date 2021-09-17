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    • 17.09.2021 18:59
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    Son dakika: İngiltere'den flaş karar! Türkiye otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarıldı

    Son dakika haberleri... İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı. Karar, 4 Ekim'den itibaren uygulanmaya başlanacak.

    İngiltere’den flaş Türkiye kararı

    İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı.

    İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Kırmızı-Sarı-Yeşil listeden oluşan seyahat kısıtlama düzenlemesi yeni haliyle kırmızı ve yeşil liste olarak güncellendi.

    TÜRKİYE YEŞİL LİSTEYE ALINDI
    Daha önce Türkiye'yi kırmızı listede tutan İngiltere, bu kez kararında geri adım attı ve Türkiye'yi yeşil listeye aldı.

    Türkiye'nin de içinde yer aldığı kırmızı listede bulunan ülkelere seyahat ettikten sonra İngiltere'ye gidenler 10 gün boyunca hükümetin belirlediği karantina otellerinde kalmak zorundaydı.

    Yeni düzenleme ile birlikte Türkiye'yi ziyaret eden kişiler İngiltere'ye döndüklerinde ya da Türkiye'den direkt olarak İngiltere'ye gidenler karantinada kalmadan yaşamlarına devam edebilecek.

    KIRMIZI LİSTE UYGULAMASI NEDİR?
    Mevcut durumda, kırmızı listede bulunan ülkeye giden bir kişi, İngiltere'ye dönmeden önce sarı listedeki bir ülkede 11 gün geçirmek zorundaydı. Üçüncü bir ülkeye gidilmemesi durumda ise İngiltere'de 2250 sterlin ödeyerek 10 gün boyunca zorunlu otel karantinasına girmek durumundaydı.

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