Mersin Valiliği'nden CHP'li Özgür Özel'in 'Erdoğan'ın ziyaretinde polislerin şarjörleri toplatıldı' iddiasına yalanlama!

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in polislerimizle ilgili olarak basına yaptığı açıklama tamamen yalan ve asılsızdır.



Camiye giren polislerimizin silahları bellerinde olup, şarjörleri kendi ceplerinde bulunmaktadır. Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre polislerimiz cuma namazı esnasında kendi tedbirlerini kendileri almak sureti ile kendileri bir uygulama yapmıştır.

"ART NİYETLİ BİR YAKLAŞIM"

Bu uygulamayı çarpıtarak polislerin şarjörleri toplandı şeklinde paylaşımda bulunmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdan ibarettir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.