Mersin Valiliği'nden CHP'li Özgür Özel'in 'Erdoğan'ın ziyaretinde polislerin şarjörleri toplatıldı' iddiasına yalanlama!

Yaptığı manipülatif açıklamalarıyla gündeme gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yine sahneye çıktı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'e yaptığı ziyareti ve açılışları gölgelemeye çalışan Özel ortaya attığı asılsız iddiayla algılara oynadı.
"POLİSLERİN ŞARJÖRÜ TOPLATILDI"
Özel, Başkan Erdoğan'ın Mersin'e yaptığı ziyarette "Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi dışında güvenlik güçlerinin, polislerin silahlarındaki şarjörler toplandı" iddiasında bulundu. Özel'in iddiasına Mersin Valiliği'nden yalanlama geldi.
VALİLİKTEN YALANLAMA
Valilikten yapılan açıklamada, "CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in polislerimizle ilgili olarak basına yaptığı açıklama tamamen yalan ve asılsızdır." ifadelerine yer verildi.