Koronavirüs aşısı yeni varyantlara karşı koruyor mu? Yeni varyantlarda aşı olanlar mı yoksa aşısızlar mı avantajlı?

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, aşı kararsızlığı olanların, yeni varyantlara karşı aşının etkisinin azalacağı endişesi yaşadığını belirterek, "Bağışıklık sistemimizin öyle güçlü bir hafızası var ki ister aşı yoluyla isterse hastalığı geçirme yoluyla bağışıklık sisteminin elde ettiği bilgi hiçbir zaman onun hafızasından silinmiyor.
Virüs kendini baştan, sıfırdan yaratamayacağına göre aşılı olan kişiler, daima aşısız olan kişilere göre, bundan sonra başka yeni varyantlar çıksa bile avantajlarını korumaya devam edecekler" dedi.
Prof. Dr. İsmail Balık, Covid-19'da yeni varyantlar çıksa bile salgının ilk günlerine dönülmeyeceğini söyledi.