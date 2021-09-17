Koronavirüs aşısı yeni varyantlara karşı koruyor mu? Yeni varyantlarda aşı olanlar mı yoksa aşısızlar mı avantajlı?

Balık, "Aşı yaptıranların ya da aşı kararsızlığı yaşayanların bize en fazla sorduğu soru 'Yeni varyantlar çıktıkça aşıların etkisi azalıyor mu?' ya da 'Aşılar işe yaramaz hale gelecek mi?' diye. Şunu net bir şekilde söyleyelim ki bağışıklık sistemimizin öyle güçlü bir hafızası var ki ister aşı yoluyla isterse hastalığı geçirme yoluyla bağışıklık sisteminin elde ettiği bilgi hiçbir zaman onun hafızasından silinmiyor. Dolayısıyla hiçbir zaman salgında başa dönüş söz konusu olmayacak.