İnsan kanıyla kozmik beton (Güncel haberler)

İngiltere Manchester Üniversitesi'nde araştırmacılar, kozmik beton için kolları sıvadı. Bilim insanları, Mars ya da Ay gibi dünya dışındaki yerlerde bulunan tozu, astronotların kanı, teri ve gözyaşıyla birleştirerek normal betondan yüzde 300 daha dayanıklı malzeme üretileceğini açıkladı. Bu malzemenin uzayda yürütülecek inşaat çalışmalarına fayda sağlayabileceği iddiası ortaya atıldı.

TİKTOK SAVAŞI

ABD'de öğrenciler, TikTok trendi nedeniyle okullara büyük zarar vermeye başladı. TikTok'ta "Tuvalet düellosu" adıyla birbirlerine meydan okuyup tuvaletleri kırıp döküyor. Bir gün içinde en fazla zararı veren kişi, "günün kazananı" ilan ediliyor. Pensilvanya'nın Boyertown bölgesinde meydan okumaya katılan öğrenciler, banyodaki lavabo, tuvalet ve el kurutma makinelerine zarar verirken kendilerini videoya çekti.

BU İŞTE BİR TERSLİK VAR

İstanbul Bakırköy'de Gülin Doğan, 10 gün önce aldığı otomobille sokakta tümsekten geçerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ön lastiği park halindeki aracın lastiklerine çarpınca savrularak devrildi. Olayı görenler, gözlerine inanamadı!

TRUMP TAVIR!

ABD'de Washington Post'ta görevli Bob Woodward ve Robert Costa'nın yakında yayınlanacak "Tehlike" başlıklı kitabın basına sızan bazı bölümleri ortalığı karıştırdı. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in, Çinli mevkidaşı Li'yi aradığı iki devlet arasında savaşın çıkmasına izin vermeyeceklerini söylediği anlatıldı. Buna kızan eski Başkan Donald Trump, "Eğer bu iddialar doğruysa, bu davranış vatana ihanete kadar gidebilir" dedi.

ELİNE SAĞLIK

Diyarbakır'da 12 çocuklu bir ailenin en küçük oğlu olan Muhammet Bozkurt, 2016'da liseyi birincilikle bitirdi ama LYS'de barajı geçemedi. Fakat tek hayali olan doktorluğa ulaşmak için pes etmedi. 2021 YKS'de 428.844 puan alarak Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. "İyi bir cerrah olacağım" dedi.

23 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 23 milyon 373 bin 545 lira devretti. 5 bilenler 25 bin 53'er lira, 4 bilenler 533'er lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

PALALI SALDIRI

Antalya'da Hilal Oktay Başaslan, sitedeki sahipsiz köpekleri besledi. Komşularının tepkisini çekti. Silah, pala ve yumruklu saldırıya uğrayınca isyan etti: Açıkça tehdit ediyorlar. İlla ölmemiz mi lazım!

BIRAK BENİ RUSYA

İskenderun'da yaşayan Natalli Yakuseviç, 26 yıl sonra ülkesini görmek istedi. Rusya'ya gitti. Fakat, kaçak yaşadığı gerekçesiyle Türkiye'ye dönemedi.

HAYAT DAR GELİYOR DEDİ VE GİTTİ

İzmir'de İngilizce öğretmeni Nilgün Hatice Yıldız (33), Muğla'daki ailesini aradı. "Bu hayat bana dar geliyor" dedikten sonra denize atladı. 8 gün tedavi edildi ama kurtarılamadı.

KABİR AZABI

İzmir'de kaçakçılar, Roma dönemine ait lahdi, 750 bin dolara satmaya kalkıştı. 8 kişi gözaltına alındı.