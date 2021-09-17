Başkan Erdoğan, "Fahiş fiyat artışlarını önüne geçeceğiz" dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir'de "2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı- Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında vatandaşlara hitap etti.

AHİLİĞİN düsturları her çağda ve şartta geçerli kılan, onun özü ve fıtratıyla insanlığı merkezine almasıdır. Ahi olabilmek için öncelikle çalışmak, bir meslek sahibi olmak gerekir.

TÜRKİYE'DE ailesinde esnaf olmayan neredeyse kimseyi bulamazsınız. Kapısı 72 millete açık olan esnafın olduğu yerde din, dil, ırk ayrımı olmaz.

SON 8 yılda yaşadıklarımız bile bir ibret vesikasıdır. Kardeşliğimiz sayesinde, milletimizin desteği, tüm bunlarla beraber hepsinin üstesinden geldik.

HAYAT pahalılığı konusundaki sıkıntıları da biliyoruz. Fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle enflasyonu kontrol altına alarak fahiş fiyat artışlarını önüne geçeceğiz.