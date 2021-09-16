Turkuvaz Medya Grubu, 3 ödüle layık görüldü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen "6. Anadolu Medya Ödülleri" programında konuştu.

Önemli mesajlar verdi: Verdiğimiz büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde hep yanımızda olan Anadolu medyasının desteğini girdiğimiz bu son süreçte daha güçlü şekilde göreceğimize inanıyorum. Bu mesele ne Tayyip Erdoğan'ın kişisel meselesidir, ne parti meselesidir. 2023 Türkiye ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür. Milletimin gücüyle oynanan oyunları bozduk. İstikrar ve güven ikliminde taviz vermeyeceğiz. Darbecinin yanında saf tutanlar da milli hafızamızın kara kaplı defterine mimlenerek işlenmiştir.