Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Turkuvaz Medya Grubu, 3 ödüle layık görüldü

    6. Anadolu Medya Ödülleri, sahiplerini buldu. Turkuvaz Medya Grubu, gecede 3 ödüle layık görüldü. Başkan Erdoğan, Kenan Kıran ve Abdurrahman Şimşek'e Yılın Haber Ekibi, Hilal Kaplan'a Yılın Kitabı ve Lamia Ayhan'a Yılın Muhabiri Ödülü'nü takdim etti.

    Turkuvaz’a ödül yağdı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen "6. Anadolu Medya Ödülleri" programında konuştu.

    Önemli mesajlar verdi: Verdiğimiz büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde hep yanımızda olan Anadolu medyasının desteğini girdiğimiz bu son süreçte daha güçlü şekilde göreceğimize inanıyorum. Bu mesele ne Tayyip Erdoğan'ın kişisel meselesidir, ne parti meselesidir. 2023 Türkiye ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür. Milletimin gücüyle oynanan oyunları bozduk. İstikrar ve güven ikliminde taviz vermeyeceğiz. Darbecinin yanında saf tutanlar da milli hafızamızın kara kaplı defterine mimlenerek işlenmiştir.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’nin ’50 metrobüs’ yalanına karşı gerçekler
    Haberler Güncel Turkuvaz Medya Grubu, 3 ödüle layık görüldü
        SON DAKİKA