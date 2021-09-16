Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçilmiştir. Adaylar, evrak referans numarasını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilmektir. (Ek-2)

Adayın https://ais.osym.gov.tr internet adresinde işlem yapabilmesi için "aday şifresi" ni kullanması gerekir. Bu şifre, adayın daha sonra ÖSYM'nin internet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sonuç öğrenme, sınava giriş belgesi edinme, bireysel başvuru, tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme) kullanılmaktadır. Bu nedenle adayın, aday şifresini unutmaması, kimseye vermemesi ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen ya da yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportlarıyla şahsen ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine başvurmalıdır.

Dilekçe yazılmaması gereken konular:

Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği her bir sınav için ayrıca belirtilecek tarihlerde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendileri gerçekleştirecektir. Bu tarihler dışında değişiklik yapılamaz.

"Kimlik Bilgileri"nde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yaptırmalıdır. Değişiklik işlemi MERNİS'te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın ÖSYM'deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yapılmalıdır.

"Sınava İlişkin Bilgileri" ya da "İletişim Bilgileri" alanlarında değişiklik yapmak isteyen adaylar bu değişikliği https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendileri gerçekleştirecektir.

• "Eğitim Bilgileri" alanındaki bilgilerinde değişiklik gerektiren adaylar, bu bilgilerini ilgili sınava/tercih işlemlerine başvuruda ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yaptıracaklardır (MEB e-okul sisteminden ve YÖKSİS'ten ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine elektronik ortamda aktarılan ortaöğretim/ön lisans/lisans eğitim bilgileri hariç)

• ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden aday tarafından yapılan bilgi değişiklikleri, ilgili sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde söz konusu sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.