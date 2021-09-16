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    • 16.09.2021 11:25
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    ÖSYM sınav sonucuna itiraz nasıl yapılır? ÖSYM sınav itiraz süresi kaç gün? KPSS sınav itiraz dilekçesi örneği 2021!

    KPSS sonuçları için 16 Eylül tarihi açıklanmıştı ve binlerce kişi ÖSYM sınav sonucuna itiraz nasıl yapılır? ÖSYM sınav itiraz süresi kaç gün? Sorularına yanıt aramaya başladı. Sınavdan aldıkları puanlarını gören adaylar hata ya da yanlışlık olduğunu düşündüğünde itirazda bulunma hakkına sahip. Bunun belirlenen zaman içerisinde ve belirtilen şekilde yapılması son derece önem arz ediyor. Peki ÖSYM sonuç itirazları nasıl gönderilir? KPSS sınav itiraz dilekçesi örneği ve diğer tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    ÖSYM sınav sonucuna itiraz nasıl yapılır?

    ÖSYM sınav sonucuna itiraz nasıl yapılır? ÖSYM sınav itiraz süresi kaç gün? KPSS sınav itiraz dilekçesi örneği sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. KPSS sonuçları 16 Eylül yani bugün açıklanacak ve puanlarını gördükten sonra yanlışlık olduğunu düşünenler ÖSYM'ye sınav itirazı yapabilecek. İşte tüm ayrıntılar...

    KPSS SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

    ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada Ek-1'de verilen Genel Amaçlı Dilekçe Örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın dilekçesinde talebini açıkça belirtmesi ve dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur. Bilgi alanları eksik olan dilekçeler ile ne talep edildiğinin açıkça belirtilmediği dilekçeler işleme alınmaz. Adaylar, dilekçelerinin aslını ÖSYM'ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme alınmaz.

    Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçilmiştir. Adaylar, evrak referans numarasını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilmektir. (Ek-2)

    Adayın https://ais.osym.gov.tr internet adresinde işlem yapabilmesi için "aday şifresi" ni kullanması gerekir. Bu şifre, adayın daha sonra ÖSYM'nin internet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sonuç öğrenme, sınava giriş belgesi edinme, bireysel başvuru, tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme) kullanılmaktadır. Bu nedenle adayın, aday şifresini unutmaması, kimseye vermemesi ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen ya da yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportlarıyla şahsen ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine başvurmalıdır.

    Dilekçe yazılmaması gereken konular:

    Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği her bir sınav için ayrıca belirtilecek tarihlerde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendileri gerçekleştirecektir. Bu tarihler dışında değişiklik yapılamaz.

    "Kimlik Bilgileri"nde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yaptırmalıdır. Değişiklik işlemi MERNİS'te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın ÖSYM'deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yapılmalıdır.

    "Sınava İlişkin Bilgileri" ya da "İletişim Bilgileri" alanlarında değişiklik yapmak isteyen adaylar bu değişikliği https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kendileri gerçekleştirecektir.

    • "Eğitim Bilgileri" alanındaki bilgilerinde değişiklik gerektiren adaylar, bu bilgilerini ilgili sınava/tercih işlemlerine başvuruda ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yaptıracaklardır (MEB e-okul sisteminden ve YÖKSİS'ten ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine elektronik ortamda aktarılan ortaöğretim/ön lisans/lisans eğitim bilgileri hariç)
    • ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden aday tarafından yapılan bilgi değişiklikleri, ilgili sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde söz konusu sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.

        Dilekçe yazılmasını gerektiren konular ve işlem ücretleri:

        Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:

        • Yabancı uyruklu adaylar için uyruk bilgilerinde değişiklik isteği
        • Engelli adaylar için sağlık raporu ile engel durumunu belirttiği, engelli olarak sınava girme isteği
        • Sınav/yerleştirme sonuçlarının incelenmesi isteği (İnceleme masrafları karşılığı olarak 5,00 TL, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi (IBAN NO: TR 40 0001 2009 4520 0044 0002 07) numaralı hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.)
        • ÖSYM tarafından geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen sınavlara ait yeniden Sınav Sonuç Belgesi edinme isteği Genel Amaçlı Dilekçe Örneği ile yapılmalıdır.
        • Sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlar sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde Genel Amaçlı Dilekçe Örneği ile yapılmalıdır. Her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz belirtilmeli ve soru başına 20,00 TL itiraz ücreti ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi (IBAN NO: TR 40 0001 2009 4520 0044 0002 07) numaralı hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.

        Ek-1: Genel Amaçlı Dilekçe Örneği
        Ek-2: Evrak Referans Numarası Alınması

        Diğer işlem ücretleri aşağıdaki gibidir:

        Başvuru Merkezlerinden Başvuru Hizmeti Ücreti: 10,00 TL
        (Bu ücret, Başvuru Merkezlerinde Başvuru Merkezi görevlisine verilecektir. Banka hesabına yatırılmayacaktır.)

        ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden Yeni Şifre Edinme Ücreti : 10,00 TL
        (Bu ücret, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde Koordinatörlük görevlisine verilecektir. Banka hesabına yatırılmayacaktır.)

        ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarası Edinme Ücreti : 10,00 TL
        (Bu ücret, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde Koordinatörlük görevlisine verilecektir. Banka hesabına yatırılmayacaktır.)

        Her bir oturuma ait Soru Kitapçığı ve Cevap Kâğıdının adaylar tarafından incelenme isteği: 60,00 TL (e-sınavlar hariç)
        (Bu ücret, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi (IBAN NO: TR 40 0001 2009 4520 0044 0002 07) numaralı hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.)

        İncelemeler Ankara'da ÖSYM Büro'sunda yapılmaktadır.
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        Haberler Güncel ÖSYM sınav sonucuna itiraz nasıl yapılır? ÖSYM sınav itiraz süresi kaç gün? KPSS sınav itiraz dilekçesi örneği 2021!
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