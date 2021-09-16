KPSS puanı ile memur alımı yapan kurumlar hangileri? 2021 KPSS P1, P2, P3 puan türleri hangi meslekler için gerekiyor?

KPSS puanı ile memur alımı yapan kurumlar hangileri? KPSS P1, P2, P3 puan türleri nedir, hangi meslekleri kapsıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Memur olma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi KPSS sınavına katıldı ve şimdi sonuçların açıklanmasını beklerken bir yandan da hangi kurumların hangi puan türü ile alım yaptığını merak eder oldu. İşte ayrıntılar...
KPSS P1 PUAN TÜRÜ NEDİR?
KPSS P1 puan türünde genel yetenek katsayısı 0,70 ve genel kültür katsayısı ise 0,30 olarak hesaplanmaktadır. Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı, Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı, İller Bankası Uzman Yardımcısı, BİST Uzman Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, Bakanlıkların mühendislik kadroları gibi uzmanlık kadroları bu puan türüne bağlıdır.
ÖĞRETMENLİK PUAN TÜRLERİ
KPSS adaylarının ÖABT sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P121 puan türünde branşlarına yönelik olarak tercih yapabilir.
Kamu kurumlarında müfettiş, denetmen, uzman, denetçi vb. üst kademe kadrolara atanabilmek için yapılan A Grubu sınavı ile 48 puan türünüz hesaplanmaktadır. A Grubu puan türleri arasında en fazla alım yapılan puan türü ise P-48'dir.