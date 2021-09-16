Oda TV'den kesmeli biçmeli algı oyunu! "Köpeklere elektroşok" kavgasından siyasi operasyona kalkıştılar

Gelecek Partisi Antalya Konyaaltı Kadın Kolları Başkanı Hilal Oktay Başaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla saldırıya uğradığını açıkladı.
Başaslan, paylaşımlarında, "Geçtiğimiz hafta kuzenlerimle baktığım köpeklere elektroşok cihazıyla saldıran, bana 6. kattan cam fırlatan caniler, bu kez eşime, kızıma ve bana balkondan silahla ateş edip ardından aşağıya inip "pala, sopa ve silah ile saldırdı. Eşimde kırık, bende kızımda kesikler mevcut" dedi.
ODA TV KESTİ BİÇTİ OPERASYON YAPTI
Oda TV ise Başaslan'ın açıklamasını kesip biçip siyasi operasyon yapma peşine düştü. Başaslan'ın paylaşımında kavganın nedeni olarak gösterilen "Geçtiğimiz hafta kuzenlerimle baktığım köpeklere elektroşok cihazıyla saldıran..." kısmını kesen ODA TV, saldırının siyasi bir saldırı gibi geröekleştirildiğini ima etti.