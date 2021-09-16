Oda TV'den kesmeli biçmeli algı oyunu! "Köpeklere elektroşok" kavgasından siyasi operasyona kalkıştılar





Başaslan, paylaşımlarında, "Geçtiğimiz hafta kuzenlerimle baktığım köpeklere elektroşok cihazıyla saldıran, bana 6. kattan cam fırlatan caniler, bu kez eşime, kızıma ve bana balkondan silahla ateş edip ardından aşağıya inip "pala, sopa ve silah ile saldırdı. Eşimde kırık, bende kızımda kesikler mevcut" dedi.